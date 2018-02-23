FA предъявила обвинения Гвардьоле за поддержку активистов, выступающих за независимость Каталонии

Футбольная ассоциация Англии обвинила главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардьолы в нарушении правил FA, сообщает Goal.com.
Специалисту предстоит ответить за ношение желтой ленточки, которая символизирует поддержку арестованных активистов и политиков, выступающих за независимость Каталонии.
Гвардьоле надо ответить на обвинение до вечера 5 марта 2018 года.
Guardiola has been charged by the FA for wearing a yellow ribbon on the touchline. The ribbon supports imprisoned activists and politicians who campaigned for Catalan independence. pic.twitter.com/QC2wBUVY1B– Mootaz Chehade (@MHChehade) 23 февраля 2018 г.
Vlafy
В англии запретили свободу слова? Гвардиола не имеет права иметь своё мнение о каких-то международных событиях? Где там их хвалёные правозащитники? На месте Гвардиолы я бы их послал куда подальше прямым текстом.
21:29 23 февраля
Zangezi
Ну все, МС титул не дадут..
20:44 23 февраля
Slim Taller
А если его примеру последует,например,казанский Рубин?! Или только чужой сепаратизм в радость?!
20:40 23 февраля
Al Rains
А если он за геев ваших выступит-простите?)) Наверняка...
20:26 23 февраля