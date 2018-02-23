FA предъявила обвинения Гвардьоле за поддержку активистов, выступающих за независимость Каталонии

Футбольная ассоциация Англии обвинила главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардьолы в нарушении правил FA, сообщает Goal.com.

Специалисту предстоит ответить за ношение желтой ленточки, которая символизирует поддержку арестованных активистов и политиков, выступающих за независимость Каталонии.

Гвардьоле надо ответить на обвинение до вечера 5 марта 2018 года.