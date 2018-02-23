19:59 23 февраля | Футбол — Англия

FA предъявила обвинения Гвардьоле за поддержку активистов, выступающих за независимость Каталонии

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Футбольная ассоциация Англии обвинила главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардьолы в нарушении правил FA, сообщает Goal.com. 

Специалисту предстоит ответить за ношение желтой ленточки, которая символизирует поддержку арестованных активистов и политиков, выступающих за независимость Каталонии.

Гвардьоле надо ответить на обвинение до вечера 5 марта 2018 года.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Vlafy

В англии запретили свободу слова? Гвардиола не имеет права иметь своё мнение о каких-то международных событиях? Где там их хвалёные правозащитники? На месте Гвардиолы я бы их послал куда подальше прямым текстом.

21:29 23 февраля

Zangezi

Ну все, МС титул не дадут..

20:44 23 февраля

Slim Taller

А если его примеру последует,например,казанский Рубин?! Или только чужой сепаратизм в радость?!

20:40 23 февраля

Al Rains

А если он за геев ваших выступит-простите?)) Наверняка...

20:26 23 февраля

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