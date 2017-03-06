18:11 | ФУТБОЛ — Англия

ФА открыла дела в отношении Ибрагимовича и Мингса

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Футбольная ассоциация Англии (ФА) открыла дисциплинарные дела в отношении нападающего "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича и защитника "Борнмута" Тайрона Мингса. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В поединке 27-го тура чемпионата Англии между "Борнмутом" и "МЮ" (1:1) футболисты несколько раз грубо нарушали правила друг на друге, что осталось незамеченным главным арбитром встречи Кевином Френдом.

В частности, Мингс в одном из эпизодов наступил на голову Ибрагимовичу, после чего швед умышленно локтем ударил своего оппонента.

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Материалы REN-TV

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