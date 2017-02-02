FA отклонила апелляцию Санья

FA отклонила апелляцию защитника "Манчестер Сити" Бакари Санья на решение о штрафе игрока за запись в Instagram после матча 20-го тура чемпионата Англии против "Бернли" (2:1), сообщает пресс-служба ассоциации. Француз должен будет заплатить 40 тысяч фунтов.

Футболист в соцсети написал "10 против 12. Но мы все равно сражались как команда и победили", намекнув на судейство Ли Мэйсона. В первом тайме арбитр удалил полузащитника "горожан" Фернандинью. Позже француз убрал слова про соотношение сторон на поле.