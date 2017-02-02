20:45 2 февраля | ФУТБОЛ — Англия

FA отклонила апелляцию Санья

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FA отклонила апелляцию защитника "Манчестер Сити" Бакари Санья на решение о штрафе игрока за запись в Instagram после матча 20-го тура чемпионата Англии против "Бернли" (2:1), сообщает пресс-служба ассоциации. Француз должен будет заплатить 40 тысяч фунтов.

Футболист в соцсети написал "10 против 12. Но мы все равно сражались как команда и победили", намекнув на судейство Ли Мэйсона. В первом тайме арбитр удалил полузащитника "горожан" ФернандиньюПозже француз убрал слова про соотношение сторон на поле.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Гаттузо зол!

Вот так вот! А у нас можно две недели травить судейку Иванова из каждого утюга/чайника, давать гнусные вью любому мясному обормоту из команды и ничего. А судейство после той вакханалии стало только хуже. Секас же первый и травил публикуя всяких у...в вроде глушняка и рыдионова.

13:25 3 февраля

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