FA отклонила апелляцию на сокращение дисквалификации Мане

Футбольная ассоциация Англии (FA) отклонила апелляцию "Ливерпуля" на сокращение дисквалификации нападающего Садио Мане, информирует пресс-служба организации. Форвард был отстранен на три игры за столкновение с вратарем "Манчестер Сити" Эдерсоном в матче 4-го тура премьер-лиги (0:5).

Голкипер был вынужден досрочно покинуть поле из-за повреждения, полученного в результате удара шипами бутсы по голове. Отметим, что Мане принес извинения вратарю, пожелав ему скорейшего возвращения на поле.

25-летний сенегалец пропустит игры против "Бернли" и "Лестера" в чемпионате Англии, а также встречу с "лисами" в Кубке.

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