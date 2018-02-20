FA обвинила "Вест Хэм" в нарушении антидопинговых правил

"Вест Хэм" сообщил на своем сайте о том, что Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила клубу обвинения в нарушении антидопинговых правил организации. Утверждает, что клуб трижды за 12 месяцев предоставил неточную информацию о местонахождении игроков. Лондонцы должны ответить на обвинения до 27 февраля.

- Нарушения носят административный характер, - цитирует пресс-служба "Вест Хэма" представителя клуба. - Речь идет, к примеру, о том, что адрес игрока в базе данных FA зарегистрирован, а номер дома перепутан. Мы своевременно дадим ответ. Мы хотели бы дать понять, что нарушение является административным делом клуба и не касаются ни одного из футболистов.