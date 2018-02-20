20:28 | Футбол — Англия

FA обвинила "Вест Хэм" в нарушении антидопинговых правил

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"Вест Хэм" сообщил на своем сайте о том, что Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила клубу обвинения в нарушении антидопинговых правил организации. Утверждает, что клуб трижды за 12 месяцев предоставил неточную информацию о местонахождении игроков. Лондонцы должны ответить на обвинения до 27 февраля.

- Нарушения носят административный характер, - цитирует пресс-служба "Вест Хэма" представителя клуба. - Речь идет, к примеру, о том, что адрес игрока в базе данных FA зарегистрирован, а номер дома перепутан. Мы своевременно дадим ответ. Мы хотели бы дать понять, что нарушение является административным делом клуба и не касаются ни одного из футболистов.

 

 
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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Adam Adler

Смолов в "Вест Хэм" еще не приехал, а наши заклятые друзья- англосаксы уже ему соломку стелят.

21:16

Патриот Сибири

Достали уже эти англичане со своим допингом! Все мутят и мутят воду, чтобы напакостить России перед ЧМ! Ничего у вас не получится, англосаксы! ЧМ наш!!!

21:07

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