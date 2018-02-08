FA обвинила нападающего "Вест Бромвича" в расизме

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила нападающего "Вест Бромвича" Джея Родригеса в расизме. Как сообщает официальный сайт организации, игрок якобы оскорбил защитника "Брайтона" Гаэтана Бонга в матче 23-го тура чемпионата Англии, который состоялся 13 января. Тогда между игроками произошла стычка.

В заявлении FA говорится, что Родригес "использовал бранные и/или оскорбительные слова, ссылаясь в том числе на этническое происхождение и/или цвет кожи и/или расу".

Игрок может подать апелляцию на решение FA до 16 февраля.

"Вест Бромвич" на официальном сайте уже выступил с заявлением в поддержку Родригеса, который расстроен такими обвинениями в свой адрес и категорически их отрицает.