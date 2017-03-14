ФА обвинила "Манчестер Юнайтед" в ненадлежащем поведении игроков на матче с "Челси"

Футбольная ассоциация Англии (ФА) предъявила обвинения "Манчестер Юнайтед" по итогам матча 1/4 финала Кубка Англии против "Челси" (0:1) на "Стэмфорд Бридж", сообщает пресс-служба организации. Манчестерский клуб обвиняется в ненадлежащем поведении игроков команды.

Подопечные Жозе Моуринью получили в этом поединке три желтых карточки. При этом две из них получил Андер Эррера, оба нарушения были против хавбека хозяев Эдена Азара.