19:47 | ФУТБОЛ — Англия

FA обвинила Билича в неподобающем поведении

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Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич получил обвинения от Футбольной ассоциации Англии (FA) за свое поведение в матче 25-тура чемпионата Англии против "Вест Бромвича" (2:2), информирует официальный сайт организации. 

Наставник был удален с поля уже в добавленное время, после того как его команда пропустила второй гол. 48-летний специалист в сердцах швырнул микрофон одной телекомпании на землю. На пресс-конференции Билич заявил, что устройство не было сломано.

Также обвинения получил его ассистент Никола Юрчевич за свое поведение на 19-й минуте встречи. Он был удален со скамейки после споров с главным арбитром Майклом Оливером. Оба наставника должны ответить на обвинения до 18.00 16 февраля.

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Материалы REN-TV

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