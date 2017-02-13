FA обвинила Билича в неподобающем поведении

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич получил обвинения от Футбольной ассоциации Англии (FA) за свое поведение в матче 25-тура чемпионата Англии против "Вест Бромвича" (2:2), информирует официальный сайт организации.

Наставник был удален с поля уже в добавленное время, после того как его команда пропустила второй гол. 48-летний специалист в сердцах швырнул микрофон одной телекомпании на землю. На пресс-конференции Билич заявил, что устройство не было сломано.

Также обвинения получил его ассистент Никола Юрчевич за свое поведение на 19-й минуте встречи. Он был удален со скамейки после споров с главным арбитром Майклом Оливером. Оба наставника должны ответить на обвинения до 18.00 16 февраля.