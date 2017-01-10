ФА: "Нужно понять, каким образом будет проводиться чемпионат мира с 48 сборными"

Футбольная ассоциация Англии (ФА) выступила с официальным заявлением по поводу нового формата проведения чемпионатов мира, утвержденный во вторник на совете Международной федерации футбола (ФИФА). Сегодня было принято единогласное решение о расширении числа участников финальной стадии турнира до 48. По новому формату турнир будет проходить с 2026 года.
"После сегодняшнего решения совета ФИФА планируем провести работу с УЕФА, ФИФА и другими европейскими ассоциациями, чтобы понять, каким образом будет проводиться чемпионат мира с 48 сборными, – говорится в сообщении на официальном сайте организации. – Приоритетом станет рассмотрение потенциального воздействия на болельщиков, игроков, команд и лиги, а также признание важности спортивной целостности и коммерческой жизнеспособности турнира. Также стоит еще провести ряд консультаций до принятия любого решения по поводу распределения дополнительных мест".
Отжогин
С одной стороны: чем более команд в финальной части - тем интереснее для участников, но с другой стороны - скучнее для зрителей (приедается, становится более проходных матчей). Выход один (по-моему): сократить до 24 и проводить турнир в разные года в нескольких лигах (как во многих видах спорта). Механизм отборочных турниров и поощрений победителей низших лиг, а также вылета из сильнейших можно обсудить.
20:33
shpasic
нужно объединить наконец сборные Англии, Шотландии, Сев. Ирландии и Уэльса, а также их чемпионаты, а то что за безобразие - страна одна, а получают доп. места (и доходы) на чемпионатах мира и Европы и в еврокубках.
20:07