FA не будет наказывать Лаллану и Хендерсона за поход в стриптиз-клуб

Футбольная ассоциация (FA) не будет принимать меры против полузащитников сборной Англии и "Ливерпуля" Джордана Хендерсона и Адама Лалланы в связи с сообщениями о том, что они посетили стриптиз-клуб за 3 дня до товарищеского матча против Испании (2:2), утверждает BBC. Сегодня в СМИ появилась информация о том, что футболисты провели ночь в клубе Борнмута в ту же ночь, когда форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни сфотографирован в состоянии алкогольного опьянения.

Примечателен тот факт, что Хендерсон является капитаном сборной Англии, а Лаллана забил один из голов в ворота сборной Испании.