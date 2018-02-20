FA начнет расследование после матча "Уиган" – "Манчестер Сити"

Футбольная ассоциация Англии (FA) начнет расследование по итогам матча 1/8 финала Кубка Англии между "Уиганом" и "Манчестер Сити". Как сообщает The Telegraph, в FA дождутся отчета о встрече судьи Энтони Тэйлора, однако уже сейчас существуют ключевые происшествия, по которым могут начать расследование.

Первый случай, который будет рассмотрен, связан с конфликтом между нападающим "Манчестер Сити" Серхио Агуэро и болельщиком хозяев. Ассоциация также изучит выбегание фанатов хозяев на поле и поведение болельщиков "горожан", которые после финального свистка сломали несколько рекламных щитов. FA также рассмотрит действия главных тренеров команд Хосепа Гвардьолы и Пола Кука.

Человек-песня вышиб Гвардьолу из Кубка // Агуэро подрался с фанатом "Уигана". Видео