FA начнет поиски нового тренера сборной Англии после матча с Испанией

Футбольная ассоциация Англии на данный момент не ведет переговоров с потенциальными кандидатами на пост главного тренера национальной команды. Поиски нового рулевого сборной будут начаты 15 ноября, то есть после ноябрьского товарищеского матча с Испанией, сообщает Sky Sports.

Ранее в отставку после коррупционного скандала ушел Сэм Эллардайс, а исполняющим обязанности тренера был назначен Гарет Саутгейт. Предполагается, что он сможет побороться за пост на постоянной основе, если команда хорошо проведет ближайшие четыре поединка. В октябре команда проведет матчи с Мальтой и Словенией, а в ноябре - с Шотландией и Испанией.