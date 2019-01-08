ФА начала расследование в отношении вратаря "Кристал Пэласа" за нацистское приветствие

Футбольная ассоциация Англии (ФА) начала расследование в отношении вратаря "Кристал Пэласа" Уэйна Хеннесси за нацистское приветствие, информирует Sky Sports.

Инцидент произошел после матча 1/32 финала Кубка Англии с "Гримсби Таун" (1:0). На командной фотографии во время ужина голкипер приложил ко рту, имитируя усы Адольфа Гитлера, а правую руку вскинул в нацистском приветствии. Сам Хеннесси назвал эту ситуацию чистой случайностью. ​

Вратарь "Кристал Пэлас" изобразил Гитлера, но не признает этого