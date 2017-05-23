FA начала расследование подозрительных ставок на замену Терри в последнем матче

Футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование странных ставок на замену капитана "Челси" Джона Терри в его последнем матче за клуб, сообщает Daily Mail. Защитник в 38-м туре чемпионата Англии против "Сандерленда" (5:1) был заменен на 28-й минуте встречи.

Одна из букмекерских контор сообщила, что три человека сделали ставку на это событие, когда коэффициент был 100 к 1. Минимальная выплата составила 3500 фунтов стерлингов. Также известно, что на одном из фанатских форумов "Челси" за 30 минут до начала матча было сообщение о том, что Терри заменят именно на 28-й минуте.