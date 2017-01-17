FA может ввести двухматчевую дисквалификацию за симуляцию

Футбольная ассоциация Англии (FA) рассматривает возможность введения наказания за симуляцию. Как пишет газета Times, FA может ввести за это двухматчевую дисквалификацию. В ближайшее время официальные лица ассоциации отправятся в Шотландию, где действует похожее правило. В Шотландии специальная комиссия после матча рассматривает спорный эпизод и выносит решение о наказании.
баламошка
Вот как раз здесь судьям пригодятся видеоповторы. В основном, конечно, преобладает дешёвая актёрская игра, но есть и свои Гамлеты. Без бутылки и нескольких повторов и не понять - симулировал или нет, или на 50% симулировал.
13:20