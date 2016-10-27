12:24 | ФУТБОЛ — Англия

FA может дисквалифицировать Моуринью

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может понести наказание за свой комментарий перед игрой 8-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (0:0). Португалец заявил, что арбитр встречи Энтони Тэйлор "вряд ли проведет матч на должном уровне".

Футбольная ассоциация Англии (FA) рассмотрела слова специалиста и обвинила его в попытке оказать давление на арбитра. До понедельника Моуринью имеет право объяснить свои слова, но если этого не случится или FA не устроят объяснения португальца – он будет дисквалифицирован.

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