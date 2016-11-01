20:51 | ФУТБОЛ — Англия

FA дисквалифицировала Мойеса на один матч

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Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес дисквалифицирован на один матч премьер-лиги, сообщает пресс-служба FA. Такое наказание наставник получил за оскорбление должностного лица во время поединка 4-го раунда Кубка Англии против "Саутгемптона" (0:1). Шотландец пропустит игру 11-го тура премьер-лиги против "Борнмута". Кроме того, Моейс заплатит 8 тысяч фунтов стерлингов штрафа. 

Мойес возглавил "Сандерленд" перед началом сезона. Под его руководством команда провела 13 матчей, в которых одержала две победы, дважды сыграла вничью и потерпела девять поражений.

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