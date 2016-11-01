FA дисквалифицировала Мойеса на один матч

Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес дисквалифицирован на один матч премьер-лиги, сообщает пресс-служба FA. Такое наказание наставник получил за оскорбление должностного лица во время поединка 4-го раунда Кубка Англии против "Саутгемптона" (0:1). Шотландец пропустит игру 11-го тура премьер-лиги против "Борнмута". Кроме того, Моейс заплатит 8 тысяч фунтов стерлингов штрафа.

Мойес возглавил "Сандерленд" перед началом сезона. Под его руководством команда провела 13 матчей, в которых одержала две победы, дважды сыграла вничью и потерпела девять поражений.