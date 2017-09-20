Езил вернулся к тренировкам после травмы колена

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил в своем Инстаграме сообщил о возвращении к полноценным тренировкам. 28-летний хавбек, отметил, что он восстановился после повреждения колена.

- Хорошие новости: я вернулся к тренировкам на поле, - написал Езил. - Как вы могли слышать, у меня было небольшое воспаление колена. С каждым днем чувствую себя лучше. Надеюсь, что очень скоро вернусь на поле.

Отметим, что полузащитник не сыграет в матче 1/16 финала Кубка лиги против "Донкастера", который состоится сегодня.