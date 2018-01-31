Езил согласится продлить контракт с "Арсеналом" после перехода Обамеянга?

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил согласился продлить контракт с лондонским клубом. Как сообщает Bild, это произошло после того, как немец узнал о трансфере нападающего дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерике Обамеянге.

Вчера стало известно, что Обамеянг уже прибыл в Лондон. 28-летний габонец приехал на базу "Арсенала", где он пройдет медосмотр, после которого он подпишет контракт с лондонским клубом. Ранее сообщалось, что "шмели" приняли предложение "канониров" о покупке форварда за 63 миллиона евро.

В этом сезоне Обамеянг провел за "Боруссию" 24 матча во всех турнирах, забив 21 гол и сделав три результативные передачи.