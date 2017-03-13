16:37 | ФУТБОЛ — Англия

Езил сменит "Арсенал" на "Манчестер Юнайтед"

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Полузащитник "Арсенала" Месут Езил может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна, утверждает Football London. Хавбек не достиг соглашения о подписании контракта с лондонцами и готов к переговорам с другими командами.

На переходе 28-летнего немца настаивает главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, который ранее работал с игроком в "Реале". Руководство манкунианцев поддерживают подписание Езила, который в текущем сезоне провел в составе "канониров" 31 матч, забил 9 голов и отдал 7 голевых передач.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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sergey.v1968

Упаси Господи от этого "мастера" - избавились в своё время от дерева Уэлбека, а теперь Арсенал мстит, что ли?

16:48

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