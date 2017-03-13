Езил сменит "Арсенал" на "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна, утверждает Football London. Хавбек не достиг соглашения о подписании контракта с лондонцами и готов к переговорам с другими командами.

На переходе 28-летнего немца настаивает главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, который ранее работал с игроком в "Реале". Руководство манкунианцев поддерживают подписание Езила, который в текущем сезоне провел в составе "канониров" 31 матч, забил 9 голов и отдал 7 голевых передач.