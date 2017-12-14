Езил решил перейти в "Манчестер Юнайтед"?

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил может сменить клуб, утверждает Daily Mail. Хавбек не будет ждать предложения от "Барселоны" и хочет стать игроком "Манчестер Юнайтед". Ранее сообщалось, что каталонцы подпишут контракт с футболистом, если им не удастся договориться с Филиппе Коутинью из "Ливерпуля".

29-летний немец рассчитывает получать не менее 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю. "Красные дьяволы" готовы удовлетворить требования Езила.

Напомним, что действующий контракт полузащитника с "канонирами" рассчитан до лета 2018 года. Во время зимнего трансферного окна он сможет вести переговоры о переходе в другой клуб.

Езил выступает за лондонцев с 2013 года. В текущем сезоне в их составе он провел 14 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал пять голевых передач.