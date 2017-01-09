Езил расстроен, что не получил в "Арсенале" десятый номер

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил заявил, что по-прежнему надеется получить десятый номер. Немец заявил, что руководство клуба обещало ему желаемые цифры на спине, как только команду покинет Джек Уилшир. За "Арсенал" футболист провел 140 матчей, в которых забил 29 мячей и отдал 50 голевых передач. Отметим, что на данный момент клуб и игрок ведут переговоры о продлении контракта, который истекает летом 2018 года.

– Я всегда хотел носить десятый номер, – цитирует Kicker Езила. – В "Арсенале" об этом знали с самого начала. Но футболка с этим номером была занята Уилширом, когда я перешел сюда в 2013 году. Тогда мне сказали, что я получу "десятку", как только она станет доступной. Но Джек еще летом был отдан в аренду, и я до сих пор ничего не получил.