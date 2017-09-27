Езил провел видеоэкскурсию по своему дому

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил опубликовал на своей странице в Инстаграме видео, в котором он устроил экскурсию по своему дому. Футболист дал возможность увидеть своим фанатам, где он живет, показал свои автомобили, коллекцию кроссовок и домашний кинотеатр.

Месут Езил перешел в "Арсенал" из "Реала" в 2013 году за рекордную сумму для клуба (45 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусами). В составе лондонцев он выиграл три Кубка и три Суперкубка Англии. Welcome to my home, welcome to London. Thanks for the visit @hypebeast 👍🏼🏠🎥👟🇬🇧 Публикация от Mesut Özil (@m10_official) Сен 26 2017 в 3:09 PDT