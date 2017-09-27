Езил провел видеоэкскурсию по своему дому

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил опубликовал на своей странице в Инстаграме видео, в котором он устроил экскурсию по своему дому. Футболист дал возможность увидеть своим фанатам, где он живет, показал свои автомобили, коллекцию кроссовок и домашний кинотеатр.
Месут Езил перешел в "Арсенал" из "Реала" в 2013 году за рекордную сумму для клуба (45 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусами). В составе лондонцев он выиграл три Кубка и три Суперкубка Англии.
spartak_msk
у кокошки гелик покруче будет
14:58