Езил продлил контракт с "Арсеналом" до 2021 года

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил продлил контракт с лондонским клубом. По информации BBC, 29-летний немец заключил соглашение сроком до 2021 года. Хавбек станет самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба. Его зарплата составит 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю до налогообложения.

В текущем сезоне Езил провел 21 матч во всех турнирах, забил четыре гола и сделал семь результативных передач.