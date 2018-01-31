15:28 | Футбол — Англия

Езил продлил контракт с "Арсеналом" до 2021 года

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Полузащитник "Арсенала" Месут Езил продлил контракт с лондонским клубом. По информации BBC, 29-летний немец заключил соглашение сроком до 2021 года. Хавбек станет самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба. Его зарплата составит 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю до налогообложения.

В текущем сезоне Езил провел 21 матч во всех турнирах, забил четыре гола и сделал семь результативных передач.

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Player124

Слабак. Месут.

16:03

karlikf1

Он же уходить собирался, в Барселону. Если ему там будет гарантировано место в основе. Не договорились чтоли? )))) Насчёт места, гарантированного, в основе )))

15:35