Эйнсли Мэйтланд-Найлс: "Извиняемся перед фанатами "Арсенала"

Полузащитник "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлс выразил разочарование поражением от "Манчестер Юнайтед" (1:2) в матче чемпионата Англии. Он признал, что молодые игроки, получившие шанс выйти на поле, нервничали.

– Очень жаль, что так получилось. Мы много сражались, а потом пропустили поздний мяч, – цитирует ВВС Мэйтланда-Найлса. – Словами не описать наши ощущения. Извиняемся перед фанатами. Мы их подвели. Наверное, ребята, которые нечасто выходят на поле, немного нервничали. Но мы знали, что нужно как следует отнестись к игре и выполнять свою работу.