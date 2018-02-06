Эвра может подписать контракт с "Вест Хэмом"

Бывший защитник "Марселя" Патрис Эвра может продолжить свою карьеру в Англии. Как сообщает журналист The Times Пол Джойс, француз близок к заключению контракта с "Вест Хэмом".

Напомним, что Эвра со скандалом покинул "Марсель" из-за инцидента перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Витории Гимарайнш" (0:1). Поклонник французского клуба оскорбил футболиста, после чего игрок подбежал к нему и нанес удар ногой по лицу. УЕФА отстранил Эвра от участия в еврокубках до 30 июня 2018 года, а провансальцы расторгли контракт с игроком.

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