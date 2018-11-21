Эвра целует, облизывает и шлепает сырую курицу. Самое странное видео года

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса" Патрис Эвра выложил в Инстаграме очен странное видео. На записи он целует, облизывает, ест и даже "шлепает" сырую курицу.

Смысл того, что делает Эвра на видео, не совсем понятен многим его подписчикам, но в подписи к видео он упомянул День благодарения, который в США празднуют в четвертый четверг ноября, то есть завтра. Традиционное блюдо на столе в это праздник - жаренная курица.

"Я знаю, что это завтра, но для господина #ilovethisgame День благодарения - каждый день", - написал Эвра.