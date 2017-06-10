Евгений Гинер: "Со Слуцким у "Халла" теперь все будет хорошо"

Президент ЦСКА Евгений Гинер отметил, что рад назначению экс-наставника армейцев Леонида Слуцкого на пост главного тренера "Халл Сити". В пятницу россиянин официально возглавил клуб чемпион-лиги. Слуцкий приступит к работе с командой на следующей неделе.

- Я очень рад за Леонида Викторовича. Он молодец, - приводит ТАСС слова Гинера. - "Халл Сити" давно ждал его, наконец он там. Теперь все у них хорошо будет.

Напомним, Слуцкий тренировал ЦСКА с 2009 по декабрь 2016 года. С армейцами он выиграл три чемпионата России, два Кубка и Суперкубка России. С конца 2015 года по лето 2016-го специалист был главным тренером сборной России. Под его руководством команда пробилась в финальную часть чемпионата Европы-2016.

После ухода из ЦСКА Слуцкий проходил стажировку в Англии и занимался изучением английского языка. В минувшем сезоне "Халл" занял 18-е место в английской премьер-лиге и выбыл во второй дивизион.

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