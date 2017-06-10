18:29 | ФУТБОЛ — Англия

Евгений Гинер: "Со Слуцким у "Халла" теперь все будет хорошо"

1

Президент ЦСКА Евгений Гинер отметил, что рад назначению экс-наставника армейцев Леонида Слуцкого на пост главного тренера "Халл Сити". В пятницу россиянин официально возглавил клуб чемпион-лиги. Слуцкий приступит к работе с командой на следующей неделе.

- Я очень рад за Леонида Викторовича. Он молодец, - приводит ТАСС слова Гинера. - "Халл Сити" давно ждал его, наконец он там. Теперь все у них хорошо будет.

Напомним, Слуцкий тренировал ЦСКА с 2009 по декабрь 2016 года. С армейцами он выиграл три чемпионата России, два Кубка и Суперкубка России. С конца 2015 года по лето 2016-го специалист был главным тренером сборной России. Под его руководством команда пробилась в финальную часть чемпионата Европы-2016.

После ухода из ЦСКА Слуцкий проходил стажировку в Англии и занимался изучением английского языка. В минувшем сезоне "Халл" занял 18-е место в английской премьер-лиге и выбыл во второй дивизион. 

"Слуцкий похож на Моуринью". СМИ - о новом тренере "Халла"// 
Леонид Слуцкий: "Не знаю ответа на два вопроса: куда в России делись таланты и куда пропал зритель"//
Если бы Слуцкому пришлось вернуться в Россию, он чувствовал бы себя проигравшим

Опрос

Что ждет Леонида Слуцкого в "Халл Сити"?
голосовать

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4328777

1
Материалы сюжета: Леонид Слуцкий - в "Халл Сити"
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Спринт

ФК "Халл Сити" вернется в Премьер-лигу только после увольнения Слуцкого, которому на Туманном Альбионе нечего делать, в принципе.

18:48