"Эвертон" заплатил за Тосуна 22 миллиона евро

Стали известны подробности перехода нападающего Дженка Тосуна из "Бешикташа" в "Эвертон". Как сообщает The Times, английский клуб заплатил за 26-летнего турка 22 миллиона евро. Также турецкий коллектив может получить около 1,15 миллиона евро в качестве бонусов. 500 тысяч евро будут выплачены в случае попадания "ирисок" в Лигу Европы, а если команда пробьется в Лигу чемпионов – 750 тысяч евро. Дополнительные выплаты связаны с личными успехами футболиста, в частности если он забьет 25 голов за сезон.