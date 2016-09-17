"Эвертон" выиграл у "Мидлсбро"

"Эвертон" на своем поле переиграл "Мидлсбро" в матче 5-го тура чемпионата Англии. Победа позволила подопечным Роналда Кумана подняться на 2-е место в турнирной таблице.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

5-й тур

"Эвертон" - "Мидлсбро" - 3:1 (3:1)

Голы: Стекеленбург, 21 - в свои ворота (0:1). Бэрри, 24 (1:1). Коулман, 42 (2:1). Лукаку, 45+1 (3:1).

"Эвертон": Стекеленбург, Бэйнс, Ягелка, Уильямс, Коулман, Миральяс (Деулофеу, 72), Бэрри (Клеверли, 90+1), Гуйе, Баркли, Лукаку (Валенсия, 66), Боласье.

"Мидлсбро": Виктор Вальдес, Барраган, Нсуэ (Ньюджент, 59), Айяла, Френд, Гибсон, Даунинг, Форшоу (Клейтон, 84), Рамирес (Фишер, 70), де Рон, Негредо.

Предупреждения: Стекеленбург, 22. Айяла, 37. Бэрри, 45+2.

Судья: Мэйсон.

17 сентября. Ливерпуль. Стадион "Гудисон Парк".