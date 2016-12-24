"Эвертон" выделит Куману 60 миллионов евро на трансферы

Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман убедил руководство клуба в необходимости крупных покупок в зимнее трансферное окно, сообщает Mirror. Специалисту будет выделено 60 миллионов евро на приобретение футболистов. На данный момент "ириски" идут на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

В шорт-листе Кумана находятся такие игроки, как Маноло Габбьядини из "Наполи", полузащитники "Манчестер Юнайтед" Морган Шнейдерлен и Мемфис Депай, а также рассматривается вариант с обменом Росса Баркли в "Тоттенхэм" на Муссу Сиссоко.

Отмечается, что "Эвертон" к следующему сезону планирует расстаться с Томом Клеверли, Дарроном Гибсоном, Брайаном Овьедо и Умаром Ньяссом.