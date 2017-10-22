"Эвертон" вдесятером проиграл "Арсеналу"

"Арсенал" в гостях победил "Эвертон" со счетом 5:2 в матче 9-го тура чемпионата Англии. Голами в составе "канониров" отметились Начо Монреаль, Месут Езил, Александр Ляказетт, Аарон Рэмси и Алексис Санчес. За "ирисок" забили Уэйн Руни и Умар Ньясс.

Отметим, что на 68-й минуте встречи за две желтые карточки был удален полузащитник "Эвертона" Идрисса Гуйе.

"Арсенал" поднялся на пятое место в турнирной таблице премьер-лиги, "Эвертон" опустился на 18-ю строчку.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

9-й тур

"Эвертон" - "Арсенал" - 2:5 (1:1)

Голы: Руни, 12 (1:0). Монреаль, 40 (1:1). Езил, 53 (1:2). Ляказетт, 74 (1:3). Рэмси, 90 (1:4). Ньясс, 90+3 (2:4). Санчес, 90+5 (2:5).

"Эвертон": Пикфорд, Кин, Ягелка, Уильямс (Дэйвис, 46), Кенни, Гуйе, Сигурдссон, Влашич, Бэйнс, Руни (Ньясс, 75), Калверт-Льюин (Лукман, 75).

"Арсенал": Чех, Косьельни, Мертесакер, Монреаль, Бельерин, Рэмси, Джака, Езил (Кокелен, 82), Санчес, Колашинац, Ляказетт (Уилшир, 77).

Предупреждения: Уильямс, 16. Гуйе, 34. Косьельни, 86.

Удаление: Гуйе (Эвертон), 68.

Судья: Поусон (Англия).

22 октября. Ливерпуль. Стадион "Goodison Park".