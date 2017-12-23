"Эвертон" сыграл вничью с "Челси" и продлил беспроигрышную серию до шести матчей

В матче 19-го тура чемпионата Англии "Эвертон" сыграл вничью с "Челси" – 0:0.

Таким образом "ириски" продлили беспроигрышную серию в премьер-лиге до шести игр. В свою очередь, лондонцы не смогли победить впервые за две игры.

"Синие", идущие на третьем месте, сократили отрыв от "Манчестер Юнайтед" до двух очков. При этом у "красных дьяволов", имеющих 41 очко, есть один матч в запасе.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

19-й тур

"Эвертон" - "Челси" - 0:0

"Эвертон": Пикфорд, Кенни, Ягелка, Кин, Мартина, Шнейдерлен, Гуйе (Банингиме, 51), Дэйвис (Уильямс, 46), Леннон (Рамирес, 46), Калверт-Льюин, Сигурдссон.

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес (Дзаппакоста, 81), Бакайоко, Канте, Виллиан (Батшуайи, 71), Педро (Фабрегас, 63), Алонсо, Азар.

Предупреждения: Калверт-Льюин, 10. Мартина, 21. Кин, 57.

Судья: Мэдли (Англия).

23 декабря. Ливерпуль. Стадион Goodison Park.

Трансляция матча "Эвертон" – "Челси"//

Турнирная таблица – здесь