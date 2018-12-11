"Эвертон" спас ничью с "Уотфордом", Динь забил гол на 96-й минуте

"Эвертон" и "Уотфорд" сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Англии - 2:2. "Ириски" спаслись от поражения на 96-й минуте - гол забил защитник Люка Динь.

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Премьер-лига

16-й тур

"Эвертон" - "Уотфорд" - 2:2 (1:0)

Голы: Ришарлисон, 15 (1:0). Коулман, 63 - в свои ворота (1:1). Дукуре, 65 (1:2). Динь, 90+6 (2:2).

Нереализованный пенальти: Сигурдссон, 68 (вратарь)

"Эвертон": Пикфорд, Коулман, Динь, Кин, Мина, Сигурдссон, Гей (Дженк, 71), Андре Гомеш, Уолкотт (Калверт-Льюин, 66), Бернард (Лукман, 66), Ришарлисон.

"Уотфорд": Фостер, Каткарт, Кико Фемения, Кабаселе, Холевас, Перейра, Дукуре, Кина (Мариаппа, 90+1), Сема (Деулофеу, 60), Дини, Саксесс (Чалоба, 74).

Предупреждения: Мина, 27. Кабаселе, 67. Чалоба, 81.

Судья: Френд.

10 декабря. Ливерпуль. Стадион "Goodison Park".