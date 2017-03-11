"Эвертон" разгромил "Вест Бромвич", "Вест Хэм" уступил "Борнмуту"

В матче 28-го тура чемпионата Англии "Эвертон" на своем поле нанес крупное поражение "Вест Бромвичу" – 3:0. По голу забили Кевин Миральяс, Морган Шнейдерлен и Ромелу Лукаку. Экс-форвард "Зенита" Саломон Рондон вышел у гостей на замену на 76-й минуте. Несмотря на победу, "ириски" остались на седьмом месте в таблице. "Вест Бромвич" пока идет восьмым.

В другом поединке "Борнмут" одолел "Вест Хэм" (3:2). У хозяев трижды отличился Джошуа Кинг, став шестым норвежцев, оформившим хет-трик в премьер-лиге. При этом "вишенки" дважды не смогли реализовать пенальти. "Борнмут" поднялся на 14-ю строчку. Команда Славена Билича идет 11-й.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

28-й тур

"Эвертон" – "Вест Бромвич" – 3:0 (2:0)

Голы: Миральяс, 39 (1:0). Шнейдерлен, 45 (2:0). Лукаку, 82 (3:0).

"Эвертон": Хоэль Роблес, Бэйнс (Мори, 46), Ягелка, Уильямс, Коулман, Миральяс (Гуйе, 71), Бэрри (Калверт-Льюин, 84), Шнейдерлен, Баркли, Дэйвис, Лукаку.

"Вест Бромвич": Фостер, Эванс, Маколи, Ньом, Доусон, Флетчер, Якоб (Моррисон, 79), Ливермор, Шадли, Робсон-Кану (Рондон, 76), Макклин (Брант, 75).

Предупреждения: Якоб, 73. Бэрри, 81. Доусон, 88.

Судья: Скотт.

11 марта. Ливерпуль. Стадион "Гудисон Парк".

"Борнмут" – "Вест Хэм" – 3:2 (1:1)

Голы: Антонио, 10 (0:1). Кинг, 31 (1:1). Кинг, 48 (2:1). Айю, 83 (2:2). Кинг, 90 (3:2).

Нереализованные пенальти: Кинг, 9 (мимо), Афобе, 37 (вратарь).

"Борнмут": Боруц, Смит, Дэниэлс, Кук, Фрэнсис, Гослинг, Фрэйзер (Уилшир, 85), Артер, Пью, Кинг, Афобе (Муссе, 85).

"Вест Хэм": Рэндолф, Рид, Жозе Фонти, Крессуэлл, Нобл (Айю, 58), Фегули (Снодграсс, 58), Куяте (Бирам, 78), Антонио, Обианг, Ланцини, Кэрролл.

Предупреждения: Нобл, 9. Обианг, 34. Пью, 66. Афобе, 72. Гослинг, 80. Кук, 90+3.

Судья: Мэдли.

11 марта. Борнмут. Стадион "Виталити Стэдиум".