"Эвертон" разгромил "Манчестер Сити"

"Эвертон" в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии с крупным счетом обыграл "Манчестер Сити" (4:0). На 34-й минуте встречи счет открыл нападающий Ромелу Лукаку. В начале второго тайма преимущество команды Роналда Кумана упрочил полузащитник Кевин Миральяс. Третий мяч в ворота Клаудио Браво на 79-й минуте встречи отправил Том Дэйвис. Окончательный счет в добавленное время установил Адемола Лукман, который отличился в дебютной игре в премьер-лиге.

После 21 матча в чемпионате Англии "Манчестер Сити" сохраняет 5-е место в турнирной таблице. "Эвертон", набравший 33 очка, остается на 7-й строчке.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

21-й тур

"Эвертон" - "Манчестер Сити" - 4:0 (1:0)

Голы: Лукаку, 34 (1:0). Миральяс, 47 (2:0). Дэйвис, 79 (3:0). Лукман, 90+4 (4:0).

"Эвертон": Хоэль Роблес, Холгейт, Уильямс, Мори, Коулман, Дэйвис, Бэрри (Маккарти, 74), Бэйнс, Баркли (Лукман, 90), Лукаку, Миральяс (Шнейдерлен, 65).

"Манчестер Сити": Браво, Санья, Отаменди, Стоунс, Клиши, Сильва, Сабалета (Ихеаначо, 62), Туре, Де Брейне, Стерлинг, Агуэро.

Предупреждения: Холгейт, 55. Сильва, 75. Лукаку, 90+2. Отаменди, 90+2.

Судья: Клаттенбург.

15 января. Ливерпуль. Стадион Goodison Park.

Трансляция матча "Эвертон" - "Манчестер Сити"