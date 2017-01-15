18:24 | ФУТБОЛ — Англия

"Эвертон" разгромил "Манчестер Сити"

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"Эвертон" в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии с крупным счетом обыграл "Манчестер Сити" (4:0). На 34-й минуте встречи счет открыл нападающий Ромелу Лукаку. В начале второго тайма преимущество команды Роналда Кумана упрочил полузащитник Кевин Миральяс. Третий мяч в ворота Клаудио Браво на 79-й минуте встречи отправил Том Дэйвис. Окончательный счет в добавленное время установил Адемола Лукман, который отличился в дебютной игре в премьер-лиге.

После 21 матча в чемпионате Англии "Манчестер Сити" сохраняет 5-е место в турнирной таблице. "Эвертон", набравший 33 очка, остается на 7-й строчке.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

21-й тур

"Эвертон" - "Манчестер Сити" - 4:0 (1:0)

Голы: Лукаку, 34 (1:0). Миральяс, 47 (2:0). Дэйвис, 79 (3:0). Лукман, 90+4 (4:0). 

"Эвертон": Хоэль Роблес, Холгейт, Уильямс, Мори, Коулман, Дэйвис, Бэрри (Маккарти, 74), Бэйнс, Баркли (Лукман, 90), Лукаку, Миральяс (Шнейдерлен, 65).

"Манчестер Сити": Браво, Санья, Отаменди, Стоунс, Клиши, Сильва, Сабалета (Ихеаначо, 62), Туре, Де Брейне, Стерлинг, Агуэро.

Предупреждения: Холгейт, 55. Сильва, 75. Лукаку, 90+2. Отаменди, 90+2. 

Судья: Клаттенбург.

15 января. Ливерпуль. Стадион Goodison Park.

Трансляция матча "Эвертон" - "Манчестер Сити"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (9)
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maxcds

ключевой игрок шейхоподопечных - русскоговорящий ябеда-негритенок, во-первых, моложе не становится, во-вторых, в контрах с Пепом, в-третьих, как следствие того, что во-вторых, разлагает теперича коллектив изнутри. Пеп, конечно, тут маху с ним дал. В любом случае тики-така это создание Пепа. Но мало быть режиссером как видно теперь, нужно быть еще как минимум мотиватором, авторитетом для подопечных, чтобы претворить свои идеи в жизнь и сделать так чтобы они работали. Мож дадут время гишпанцу?

20:16

Pablo_75

Я даже думаю, что это его последний топ-клуб. Кто его возьмёт-то? Какой президент пригласит за безумные деньги тренера, стабильно ухудшающего результат?

20:08

Stanislav1989

Жизнь в очередной раз показала, что Пеп - не тренер. С тем составом Барселоны, что он брал титулы, любой тренер смог бы если и не брать все кубки, то, как минимум, уверенно держаться на плаву. Бавария при Гвардьоле стала очевидно слабее - и если бы не отсутствие конкуренции в Бундеслиге, то было бы тоже самое, что сейчас происходит с Ман. Сити.

19:52

Pablo_75

Действительно ужас. Как Баварии, так и Манчестеру Пеп не дал ничего. Вот он - самый переоцененный тренер мира.

19:00

ЮКИ

чудеса!!!

18:57

баламошка

Гениальная Пепа.

18:42

Ботаникум

Звучная плюха Пепсу и его работодателям из "супер-клуба"!!! Спасибо, "ириски"!

18:42

shpasic

нужно ещё на 500 миллионов игроков прикупить, а это эти слишком плохи для задумок Гвардиолы.

18:42

Severny_Olen

Все когда-то сдувается, а денежные мешки так и подавно.

18:39

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