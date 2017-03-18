"Эвертон" разгромил "Халл Сити", гол Кэйхилла принес "Челси" победу над "Стоуком"

"Эвертон" на своем поле разгромил "Халл Сити" в матче 29-го тура чемпионата Англии. Дублем отметился бельгийский форвард Ромелу Лукаку, забив на 91-й и 94-й минутах.

В другой встрече "Челси" на выезде выиграл у "Стоук Сити". Автором победного гола стал Гэри Кэйхилл, отправивший мяч в ворота соперника под занавес встречи.

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29-й тур

"Эвертон" - "Халл Сити" - 4:0 (1:0)

Голы: Калверт-Льюин, 9 (1:0). Валенсия, 78 (2:0). Лукаку, 90+1 (3:0). Лукаку, 90+4 (4:0).

"Эвертон": Хоэль Роблес, Бэйнс, Ягелка, Уильямс, Коулман, Шнейдерлен (Бэрри, 30), Гуйе, Баркли, Т.Дэйвис (Валенсия, 77), Лукаку, Калверт-Льюин (Мори, 56).

"Халл Сити": Якупович, К.Дэйвис (Грощицки, 64), Раноккиа, Элабделлауи, Робертсон, Магуайр, Хаддлстоун, Н`Диай, Маркович (Аль-Мухаммади, 86), Клукас, Эрнандес (Диоманде, 82).

Предупреждения: Уильямс, 63. Бэрри, 79.

Удаление: Хаддлстоун, 73.

Судья: Тирни.

18 марта. Ливерпуль. Стадион "Гудисон Парк".

"Стоук Сити" - "Челси" - 1:2 (1:1)

Голы: Виллиан, 13 (0:1). Уолтерс, 38 - с пенальти (1:1). Кэйхилл, 87 (1:2).

"Стоук Сити": Грант, Бардсли, Шоукросс, Мартинс Инди, Питерс, Уолтерс, Аллен, Кэмерон, Собхи (Крауч, 90+2), Арнаутович, Бераино (Диуф, 61).

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Мозес (Фабрегас, 70), Канте, Матич (Лофтус-Чик, 82), Алонсо, Диегу Коста, Педро, Виллиан (Зума, 88).

Предупреждения: Аллен, 15. Диегу Коста, 17. Бардсли, 40. Питерс, 65. Мартинс Инди, 65. Кэмерон, 90+1. Фабрегас, 90+4.

Удаление: Бардсли, 90+4.

Судья: Тэйлор.

18 марта. Стоук-он-Трент. Стадион "Бет365".