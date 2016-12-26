"Эвертон" прислал своему болельщику футболку Баркли с эмблемой "Манчестер Юнайтед"

Болельщик "Эвертона" решил сделать себе подарок на Рождество и приобрел в интернет-магазине клуба футболку полузащитника Росса Баркли. Однако ему прислали подарок с небольшой ошибкой – на номере футболиста красуется эмблема "Манчестер Юнайтед".

Руководство "ирисок" откликнулось на это происшествие и разрешило ему выбрать любой домашний матч для бесплатного посещения, сообщает The Sun. После игры болельщик сможет встретиться с Баркли, чтобы получить из его рук футболку с автографом.

Напомним, что полузащитник сборной Англии может покинуть команду в ближайшее время, так как его игрой недоволен главный тренер команды Роналд Куман. В текущем сезоне 23-летний футболист сыграл в 15 матчах премьер-лиги, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.