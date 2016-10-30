"Эвертон" прервал безвыигрышную серию, победив "Вест Хэм"

В матче 10-го тура чемпионата Англии "Эвертон" на своем поле нанес поражение "Вест Хэму" – 1:0. Голами отметились Ромелу Лукаку и Росс Баркли. Для "ирисок" победа стала первой в последних шести играх во всех турнирах. Этот успех позволил им подняться на шестую строчку в турнирной таблице. "Вест Хэм" занимает 16-ю позицию.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

10-й тур

"Эвертон" – "Вест Хэм" – 2:0 (0:0)

Голы: Лукаку, 50 (1:0). Баркли, 76 (2:0).

"Эвертон": Хоэль Роблес, Уильямс, Коулман, Овьедо, Мори, Миральяс (Клеверли, 72), Бэрри, Гуйе, Баркли (Леннон, 87), Лукаку, Боласье (Ягелка, 83).

"Вест Хэм": Адриан, Огбонна, Рид, Крессуэлл, Пайет, Нобл, Куяте, Антонио, Обианг (Айю, 60), Ланцини (Фегули, 78), Фернандес (Дзадза, 71).

Предупреждения: Гуйе, 31. Обианг, 54. Рид, 67. Овьедо, 74. Антонио, 89.

Судья: Тэйлор.

30 октября. Ливерпуль. Стадион "Гудисон Парк".