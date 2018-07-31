"Эвертон" предложил 30 миллионов фунтов стерлингов за экс-защитника "Спартака"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо может продолжить карьеру в "Эвертоне". Как сообщает Daily Mail, "ириски" готовы заплатить 30 миллионов фунтов стерлингов за 28-летнего аргентинца, выступавшего ранее за "Спартак".

Новый главный тренер "Эвертона" Марку Силва хорошо знаком с Рохо по совместной работе в лиссабонском "Спортинге".

Рохо в прошлом сезоне за "МЮ" провел 12 матчей, в которых получил 6 желтых карточек. 16 марта он продлил контракт с клубом до 2021 года с возможностью пролонгации еще на один сезон.