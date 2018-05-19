"Эвертон" предлагает Руни тренерскую работу

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни может в будущем стать тренером команды, сообщают британские СМИ.

На данный момент англичанин раздумывает над предложением от клуба MLS "Ди Си Юнайтед". В "Эвертоне" дали ему понять, что в любое время готовы принять его на тренерскую работу. Вероятно, футболист примет предложение из США, а потом вернется в родной клуб в новой роли.

32-летний форвард провел 31 матч в прошлом сезоне и забил десять мячей при двух голевых передачах.