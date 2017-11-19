"Эвертон" предлагает 12 миллионов фунтов стерлингов за тренера "Уотфорда"

"Эвертон" сделал третье предложение руководству "Уотфорда" по переходу главного тренера "шершней" Марку Силвы. Сумма компенсации составляет 12 миллионов фунтов стерлингов, а самому тренеру предлагают зарплату 3,5 миллиона фунтов стерлингов в год, что на 900 тысяч больше, чем он получает сейчас.

"Уотфорд" уже отклонил два предложения клуба из Ливерпуля в размере восьми и десяти миллионов фунтов стерлингов. Ранее сообщалось, что "шершни" подадут в суд на "Эвертон", который продолжал вести переговоры с Силвой несмотря на то, что "шершни" отказались отпускать тренера.

Под руководством Марку Силвы "Уотфорд" провел 11 матчей в чемпионате Англии, одержав четыре победы, три раза сыграв вничью и четыре раза проиграв. На данный момент команда с 15 очками после 11 туров занимает 9 место в таблице. "Эвертон" находится на 16 строчке.