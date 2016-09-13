13:25 | ФУТБОЛ — Англия

"Эвертон" пожертвует 200 тысяч фунтов на лечение фанату "Сандерленда"

0
0
0

"Эвертон" объявил, что клуб пожертвует 200 тысяч фунтов стерлингов 5-летнему мальчику Брэдли Лоури, страдающему от рака. Семья ребенка собрала на данный момент 500 из 700 тысяч фунтов, требуемых для проведения операции. Таким образом, "ириски" помогут завершить сбор средств. Примечателен тот факт, что Лоури является фанатом "Сандерленда"​.

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ