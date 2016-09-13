"Эвертон" пожертвует 200 тысяч фунтов на лечение фанату "Сандерленда"

"Эвертон" объявил, что клуб пожертвует 200 тысяч фунтов стерлингов 5-летнему мальчику Брэдли Лоури, страдающему от рака. Семья ребенка собрала на данный момент 500 из 700 тысяч фунтов, требуемых для проведения операции. Таким образом, "ириски" помогут завершить сбор средств. Примечателен тот факт, что Лоури является фанатом "Сандерленда"​.

Everton Football Club has pledged a donation of £200,000 to support @Bradleysfight in his brave battle. Donate here: https://t.co/fxR5tYwG5L – Everton (@Everton) 12 сентября 2016 г.