"Эвертон": после 1:5 от "Аталанты" – 1:4 от "Саутгемптона"

"Саутгемптон" в домашнем матче 13-го тура чемпионата Англии разгромил "Эвертон" (4:1). Для "ирисок" это второе крупное поражение за четыре дня: в четверг в игре Лиги Европы они уступили "Аталанте" со счетом 1:5.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

13-й тур

"Саутгемптон" – "Эвертон" – 4:1 (1:1)

Голы: Тадич, 18 (1:0). Сигурдссон, 45 (1:1). Остин, 52 (2:1). Остин, 58 (3:1). Дэйвис, 87 (4:1).

"Саутгемптон": Форстер, Бертранд, Седрик Суариш, ван Дейк, Худт, Дэйвис, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Буфаль (Йосида, 86), Тадич (Лемина, 78), Остин (Лонг, 80).

"Эвертон": Пикфорд, Бэйнс (Уильямс, 27), Ягелка, Кин (Влашич, 75), Кенни, Шнейдерлен, Сигурдссон, Гуйе, Миральяс (Лукман, 64), Леннон, Калверт-Льюин.

Судья: Френд.

26 ноября. Саутгемптон. Стадион St Mary's Stadium.