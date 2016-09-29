15:23 | ФУТБОЛ — Англия

"Эвертон" подписал новый контракт с Кенни

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"Эвертон" объявил о подписании нового контракта с защитником Джонджо Кенни. Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с 19-летним воспитанником команды рассчитано до 2019 года. Стоит отметить, что на счету молодого англичанина всего один матч в премьер-лиге - против "Норвича" в конце прошлого сезона. 

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