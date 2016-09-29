"Эвертон" подписал новый контракт с Кенни

"Эвертон" объявил о подписании нового контракта с защитником Джонджо Кенни. Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с 19-летним воспитанником команды рассчитано до 2019 года. Стоит отметить, что на счету молодого англичанина всего один матч в премьер-лиге - против "Норвича" в конце прошлого сезона.

| Congratulations to @jonjoekenny8 who has signed a new three-year contract, running until the end of the 2018/19 season. #EFC pic.twitter.com/ZrS82jr2xo – Everton (@Everton) 29 сентября 2016 г.