"Эвертон" отказался от покупки Сиссоко ради Маккарти

Владелец "Эвертона" Фархад Мошири, получивший клуб в свое распоряжение этим летом, назвал причину, по которой не был приобретен у "Ньюкасла" полузащитник Мусса Сиссоко. 27-летний игрок сборной Франции в последний день трансферного окна перебрался в "Тоттенхэм"​.

- Сиссоко является отличным игроком, - цитирует Sky Sports Мошири. - Но когда я пришел в "Эвертон", то ясно дал понять, что горд присоединиться к семье. Мы не отворачиваемся от наших собственных игроков. Сохранение Джеймса Маккарти в составе является приоритетом, и поэтому мы не могли совершить сделку, которая может поставить под угрозу его место в "Эвертоне". Желаем Сиссоко всего наилучшего.