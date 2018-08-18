"Эвертон" обыграл "Саутгемптон" в матче второго тура чемпионата Англии

"Эвертон" обыграл "Саутгемптон" в матче 2-го тура чемпионата Англии. Голами в составе "ирисок" отметились Тео Уолкотт и Ришарлисон. За "святых" отличился Дэнни Ингс.

АНГЛИЯ. Премьер-лига - 2018/2019

2-й тур

"Эвертон" - "Саутгемптон" - 2:1 (2:0)

Голы: Уолкотт, 15 (1:0). Ришарлисон, 31 (2:0). Ингс, 54 (2:1).

"Эвертон": Пикфорд, Бэйнс, Коулман, Кин, Холгейт, Шнейдерлен (Дэйвис, 24), Сигурдссон, Гей, Уолкотт, Дженк (Калверт-Льюин, 75), Ришарлисон (Ньясс, 86).

"Саутгемптон": Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Худт, Стивенс, Ромеу (Габбьядини, 72), Уорд-Проуз (Армстронг, 84), Лемина, Редмонд, Остин (Лонг, 58), Ингс.

Предупреждения: Худт, 17. Лемина, 19. Ромеу, 36. Седрик Суариш, 44. Стивенс, 59.

Судья: Мэйсон (Англия).

18 августа. Ливерпуль. Стадион "Goodison Park".