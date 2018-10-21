20:09 | Футбол — Англия

"Эвертон" обыграл "Кристал Пэлас"

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"Эвертон" победил "Кристал Пэлас" в матче 9-го тура чемпионата Англии (2:0). Голами отметились нападающие Доминик Калверт-Льюин и Дженк Тосун.  

Чемпионат Англии

Премьер-лига 

9-й тур 

"Эвертон" - "Кристал Пэлас" - 2:0 (0:0)

Голы: Калверт-Льюин, 87 (1:0). Дженк, 89 (2:0). 

Нереализованный пенальти: Миливоевич, 60 (вратарь)

"Эвертон": Пикфорд, Коулман, Динь, Зума, Кин, Сигурдссон, Гей, Андре Гомеш (Калверт-Льюин, 82), Уолкотт (Лукман, 82), Бернард (Дженк, 67), Ришарлисон.

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Сако, Томкинс, ван Анхолт, Шлупп, Ван-Биссака, Макартур (Уикхэм, 89), Куяте, Миливоевич, Таунсенд, Заа.

Предупреждения: Гей, 29. Миливоевич, 51. Коулман, 80. 

Судья: Тэйлор.

21 октября. Ливерпуль. Стадион "Goodison Park".

Эвертон - Кристал Пэлас

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