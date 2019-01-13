"Эвертон" обыграл "Борнмут"

"Эвертон" в матче 22-го тура чемпионата Англии обыграл "Борнмут" со счетом 2:0. Голы забили Курт Зума и Доминик Калверт-Льюин.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

22-й тур

"Эвертон" - "Борнмут" - 2:0 (0:0)

Голы: Зума, 61 (1:0). Калверт-Льюин, 90+5 (2:0).

"Эвертон": Пикфорд, Коулман, Динь, Зума, Кин, Сигурдссон (Мина, 90+3), Гей, Андре Гомеш, Бернард (Уолкотт, 78), Лукман, Ришарлисон (Калверт-Льюин, 87).

"Борнмут": Бегович, Смит, Клайн, Аке, Кук, Гослинг, Лерма, Брукс (Айб, 83), Станислас (Муссе, 68), Кинг, Фрэйзер.

Предупреждения: Бернард, 38. Кин, 65. Зума, 66. Андре Гомеш, 66. Ришарлисон, 84.

Судья: Тэйлор (Англия).

13 января. Ливерпуль. Стадион "Goodison Park".