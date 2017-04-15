"Эвертон" обыграл "Бернли", "Лестер" сыграл вничью с "Кристал Пэлас"

"Эвертон" в матче 33-го тура чемпионата Англии обыграл "Бернли" со счетом 3:1.

В других встречах "Лестер" сыграл вничью с "Кристал Пэлас" (2:2), а "Уотфорд" победил "Суонси" (1:0).

Чемпионат Англии

Премьер-лига

33-й тур

"Эвертон" - "Бернли" - 3:1 (0:0)

Голы: Ягелка, 49 (1:0). Воукс, 52 - с пенальти (1:1). Ми, 71 - в свои ворота (2:1). Лукаку, 74 (3:1).

"Эвертон": Хоэль Роблес, Бэйнс, Ягелка, Уильямс, Холгейт, Миральяс (Бэрри, 76), Шнейдерлен, Гуйе (Валенсия, 47), Баркли (Лукман, 90), Дэйвис, Лукаку.

"Бернли": Хитон, Ми, Уорд, Лоутон, Кин, Бартон, Бойд, Брэйди, Хендрик (Уэствуд, 86), Воукс (Грэй, 74), Барнс (Агьеи, 83).

Предупреждения: Гуйе, 29. Баркли, 72.

Судья: Клаттенбург.

15 апреля. Ливерпуль. Стадион "Goodison Park".

"Кристал Пэлас" - "Лестер" - 2:2 (0:1)

Голы: Хут, 6 (0:1). Варди, 52 (0:2). Кабай, 54 (1:2). Бентеке, 70 (2:2).

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Сако, Келли, Уорд, Шлупп (ван Анхолт, 69), Кабай, Таунсенд, Заа (Макартур, 84), Панчеон, Миливоевич, Бентеке.

"Лестер": Шмайхель, Хут, Фукс, Беналуан (Чилвелл, 76), Симпсон, Олбрайтон, Кинг (Дринкуотер, 64), Махрез (Грэй, 75), Ндиди, Ульоа, Варди.

Предупреждения: Симпсон, 34. Кинг, 63.

Судья: Дин.

15 апреля. Лондон. Стадион Selhurst Park.

"Уотфорд" - "Суонси" - 1:0 (1:0)

Гол: Капуэ, 42 (1:0).

"Уотфорд": Гомес, Мариаппа, Предль, Янмат, Холевас, Капуэ, Клеверли (Бехрами, 89), Дукуре, Амрабат (Кабаселе, 64), Дини, Ньянг (Окака Чука, 78).

"Суонси": Фабяньски, Ольссон, Нотон, Фернандес, Моусон, Фер, Сигурдссон, Ки Сон Ен, Фултон (Кэрролл, 67), Льоренте (Айю, 81), Нарсингх (Борха Бастон, 58).

Судья: Мэйсое.

15 апреля. Уотфорд. Стадион Vicarage Road.